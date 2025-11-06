-AMEAÇAS (1.3333369)\nUm homem de 33 anos foi alvo de uma operação realizada nesta quinta-feira (6), em Goiânia, suspeito de ameaçar autoridades dos Estados Unidos, segundo a Polícia Civil. Algumas ameaças eram direcionadas ao presidente Donald Trump, conforme apurado pelo g1 do Distrito Federal. A polícia informou que ele também foi até a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília carregando uma mala, mas foi impedido de entrar pela equipe de segurança. Não foi divulgado o que tinha dentro da mala.\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito até a última atualização desta reportagem.\nEstudante é preso suspeito de ameaçar Nikolas Ferreira de morte\nHomem suspeito de ameaçar Felca é preso\nA Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que o investigado enviou diversas mensagens com conteúdo de ódio racial e antissemita para autoridades estrangeiras e mandou e-mail com ameaças e tom discriminatório para diversas autoridades do governo americano.