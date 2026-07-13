O homem de 31 anos preso após ser flagrado chutando o rosto da filha de três anos no Paraná foi indiciado, nesta segunda-feira (13), pela Polícia Civil sob suspeita de lesão corporal em contexto de violência doméstica e tortura. O nome dele não foi divulgado.\nA polícia e a Justiça Estadual não informaram à reportagem se o indiciado já tem defesa constituída no processo. A Defensoria Pública atuou na audiência de custódia do pai, semana passada, mas afirmou nesta segunda que só deve ser novamente convocada se eventual denúncia do Ministério Público for aceita pela Justiça. O processo tramita sob sigilo.\nEle está preso preventivamente (sem prazo) desde quinta-feira (9) e, em depoimento à polícia, admitiu ter agredido a filha. Um vídeo captado por uma câmera de segurança registrou a agressão e circulou nas redes sociais desde então. O episódio aconteceu em 5 de julho. Ele não possui antecedentes criminais.