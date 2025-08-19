Ana Clara Leite Bispo, de 18 anos, foi encontrada morta em casa, em Trindade (Reprodução/Tik Tok Ana Clara Leite)\nO principal suspeito de ter matado a jovem de 18 anos, identificada como Ana Clara Leite Bispo, no município de Trindade, na região metropolitana de Goiânia, foi preso pela Polícia Civil. De acordo com a PC, a prisão de Jorlan Neya, cunhado da vítima, foi feita nesta segunda-feira (18).\nPor não ter defesa constituída, O POPULAR não localizou a defesa do suspeito até a última atualização desta reportagem. Segundo a PC, Jorlan foi preso por uma equipe de policiais do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) no Setor Residencial Rio Verde, na região sudoeste de Goiânia.\nMulher é encontrada morta dentro de casa em Trindade\nCunhado é suspeito de matar jovem encontrada pelo marido dentro de casa, diz polícia