-VÍDEO: Adolescente encontrada em casa trancada (1.3454207)\nUm homem de 19 anos, suspeito de aliciar uma adolescente de 13 anos que conheceu pela plataforma Discord, foi preso no local onde trabalhava, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Segundo a Polícia Civil, ele foi preso em flagrante pelos crimes de estupro de vulnerável e cárcere privado.\nNo momento da prisão, o suspeito informou aos policiais onde mantinha a adolescente. A garota estava trancada com correntes e um cadeado dentro de uma casa abandonada, enquanto ele estava trabalhando.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado pela Polícia Civil, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele até a última atualização desta reportagem.\nHomem alugou casa para morar com adolescente que conheceu pelo Discord, diz polícia\nAdolescente que sumiu após conhecer homem no Discord é encontrada, diz polícia