Um homem de 35 anos foi preso em flagrante por pesca ilegal na zona rural de Iporá, no oeste do estado de Goiás, mas acabou sendo liberado após pagar fiança de R$ 1 mil. O caso foi registrado após ação conjunta envolvendo a Polícia Militar, por meio do Batalhão de Operações Ambientais, e a Polícia Civil (PCGO).\nVeja mais detalhes sobre o armazenamento ilegal: Preso com espécie de peixe proibida\nA prisão aconteceu no último domingo (26), por volta das 16h. De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil, a ocorrência teve início quando equipes da PM foram acionadas diante de suspeitas de pesca irregular em uma propriedade rural do município.\nSegundo a corporação, ao chegarem ao local, os policiais flagraram o suspeito retirando um objeto de um freezer dentro da residência, aparentemente tentando escondê-lo nas proximidades.