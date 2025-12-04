Luciano Vieira Carvalho foi condenado a 45 anos e seis meses de prisão em regime fechado pelo assassinato da companheira, Miriane Peixoto da Silva. A decisão da Justiça considerou o crime um feminicídio qualificado por ser cometido com crueldade e na presença do filho do casal, que na época tinha 3 anos. A decisão cabe recurso.\nNesta quinta-feira (4), o POPULAR tentou ligar para o advogado de defesa de Luciano. Entretanto, as ligações não completaram. Assim, a reportagem não conseguiu pedir um posicionamento até a última atualização desta reportagem.\nSegundo a sentença, proferida na última sexta-feira (28), o ato demonstrou "brutalidade, covardia e periculosidade concreta". A sessão ocorreu no Tribunal do Júri de Aparecida de Goiânia e foi presidida pela juíza Christiana Aparecida Nasser Saad.