Funcionária é morta a facadas em distribuidora de bebidas na Vila Redenção, em Goiânia (Divulgação/PM)\nO homem que matou uma funcionária de uma distribuidora de bebidas em Goiânia foi condenado a 15 anos de prisão. Helber Silvino de Freitas Lopes, de 43 anos, foi julgado por júri popular na terça-feira (10). Ele confessou o assassinato de Ellen Cristina Caetano, de 19, e a Justiça o condenou por homicídio duplamente qualificado e manteve a prisão dele. O crime ocorreu em maio do ano passado.\nO POPULAR entrou em contato com a Defensoria Pública de Goiás (DPE-GO), que defende Helber, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem. O órgão chegou ingressar com pedido de habeas corpus para ele.\nO réu confesso foi preso pela Polícia Militar de Goiás (PM-GO) um dia depois do assassinato. Na época, ele disse que matou Ellen por estar bêbado. Antes do crime, ele havia discutido com a colega de trabalho de Ellen, que aproveitou a saída do cliente para pedir a troca de posto com ela, por se sentir ameaçada.