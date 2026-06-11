-Vídeo mostra garota de programa entrando em carro (1.3290974)\nUm homem foi condenado a 14 anos de prisão pela morte de Samylla Alves Guimarães de Jesus, garota de programa trans, de 27 anos, assassinada a tiros em julho de 2025, em uma estrada próxima à Universidade Estadual de Goiás (UEG), na zona rural de Anápolis. Valdízio Neto dos Santos Almeida recebeu a sentença do Tribunal do Júri na quarta-feira (10), que reconheceu a autoria e a materialidade do crime.\nEm nota enviada ao POPULAR nesta quinta-feira (11), a defesa de Valdízio afirmou respeitar a decisão, mas disse discordar do resultado. O advogado Hélio Aquino sustenta que as provas do processo demonstram a inocência do condenado. A defesa já recorreu da decisão para tentar reverter a condenação em instâncias superiores (Veja a nota da defesa ao fim da matéria).