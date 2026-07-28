Laudo de insanidade mental indicou que o desempregado Marco Pereira Costa, de 40 anos, acusado de roubar o carro da aposentada Maria Celina Peixoto Chein, de 82 anos, e em seguida matá-la atropelada, possui uma forte dependência química por mais de uma droga que afeta sua saúde, porém tinha discernimento sobre o crime cometido. Com isso, o processo, que estava suspenso desde 11 de fevereiro, teve o andamento retomado. O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) já apresentou as alegações finais pedindo que Marco seja levado a júri popular por latrocínio (roubo seguido de morte), desobediência e direção perigosa por excesso de velocidade.\nEm 6 de janeiro deste ano, Marco abordou a aposentada na Avenida T-9, na Vila Bela, logo após ela sair de uma casa lotérica e entrar no carro dela, estacionado quase em frente. Imagens de câmeras de segurança mostram ele encostado em um poste aguardando pela vítima, depois entrando no veículo e iniciando uma série de agressões contra Maria Celina. Ela deixa o carro, mas acaba sendo atropelada pelo desempregado, que foge com o veículo. Marco foi preso logo após o assalto. Ele foi visto por policiais militares em uma rua no Parque Anhanguera e após perseguição que durou dez minutos bateu o carro em um poste de uma rua na Vila Boa. Ele tentou fugir a pé e foi baleado duas vezes.