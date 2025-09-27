O autônomo Thyago Rodrigo Silva Moreira, de 25 anos, foi preso no final da tarde desta quinta-feira (25), acusado de causar o acidente que levou à morte o entregador Carlos Willian Rodrigues Martins, também de 25 anos, após perseguição na Avenida César Lattes, no Setor Novo Horizonte, na noite de 14 de setembro, um domingo. Thyago afirmou em depoimento que estava sendo perseguido por Carlos Willian, sem entender o motivo, e que, na tentativa de se esquivar da moto em que estava a vítima, acabou provocando uma colisão que levou à batida da moto em um poste. O caso chamou a atenção por causa dos vídeos de câmera de segurança que se espalharam pela internet mostrando uma suposta perseguição em alta velocidade e a moto colidindo no poste e posteriormente pegando fogo. O entregador foi resgatado por pessoas que passavam pelo local, mas morreu no local com ferimentos mais graves na cabeça, no tórax e no braço. A suspeita inicial comentada por populares no local é de que o acidente se deu após uma briga de trânsito em outro lugar, versão que ainda não foi confirmada.No depoimento após a prisão, Thyago contou que tinha acabado de sair de um shopping center em um Chevrolet Onix branco com a esposa, uma filha de 8 meses e a sogra e que, em determinado momento do percurso, antes de chegar na César Lattes, Carlos Willian se aproximou com sua moto e com o capacete na mão pelo lado esquerdo do carro e se manteve próximo o tempo todo, o forçando a fazer algumas manobras mais bruscas para evitar um atropelamento. O autônomo afirma que depois o motociclista foi para o lado direito e ficava se posicionando à frente do Ônix.Thyago afirmou que não conhecia a vítima e que ela, a todo momento, tentava fazê-lo parar o carro. Ele disse também que sentiu medo, principalmente quando o entregador foi para o lado direito do carro e que não parou após a colisão por uma questão de segurança, mas que ao deixar a esposa e a filha em casa voltou de carona em outro carro e que as imagens de câmeras da região poderiam comprovar essa informação. Ele também confirmou não possuir habilitação para dirigir e que mandou o carro para uma oficina alegando ser de aluguel. Ainda segundo o autônomo, é seu tio o homem que aparece nos vídeos que circulam na internet e a que a polícia teve acesso resgatando Carlos Willian das chamas após a colisão. Thyago conta também que, ao voltar para o local do acidente, viu muitas pessoas bravas, fazendo xingamentos e ouviu que o pai da vítima era um guarda civil. No depoimento não aparece se ele foi perguntado do motivo de não ter se apresentado na delegacia. O POPULAR tentou contato com dois advogados que aparecem como representantes do investigado, porém não obteve retorno.O inquérito está sendo conduzido pelo delegado Iury Pyterson, adjunto da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict). A identificação do carro que atingiu a vítima e, em seguida, do motorista foi feita nesta segunda-feira (22). Houve diligências na residência de Thyago, porém ele só foi encontrado na casa de um familiar, também em Goiânia. Contra ele já havia um mandado de prisão. O autônomo passou por audiência de custódia e a Justiça decidiu por mantê-lo preso temporariamente. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de perseguição em que Carlos Willian é a vítima. Ao POPULAR, o titular da Dict, delegado Paulo Ludovico, disse haver indícios de que o suspeito agiu com dolo eventual (quando o investigado assume o risco de causar a morte). Apesar de Thyago dizer que não acelerou o carro enquanto esteve próximo da moto, as investigações indicam que ele poderia estar, sim, em alta velocidade, conforme mostram as imagens das câmeras de segurança. Foi o toque do carro que levou Carlos Willian a colidir com o poste.O POPULAR questionou Paulo Ludovico se o depoimento de Thyago coincidia com as informações já levantadas pela Dict, porém o delegado afirmou que no momento não poderia compartilhar mais detalhes da investigação. De acordo com a TV Anhanguera, a Polícia Civil apura se o caso tem ligação com a morte do advogado Juan Danker Rocha Faria, encontrado morto no dia 19 em Goiânia.