Ronivon Almeida da Silva, de 39 anos (Reprodução/TV Anhanguera)\nRonivon Almeida da Silva, de 39 anos, o homem que morreu ao dar um "mortal” para trás em uma praça de Goiânia, era brincalhão e tinha o costume de dar saltos desde a infância, época que morava no interior de Goiás, segundo a prima, Tatiely Almeida. No instante do incidente, ele brincava com o filho, de 11 anos, que estava ao lado em uma bicicleta. Natural de Acreúna, a vítima trabalhava em uma fábrica de bebidas.\nEra o primo mais velho da nossa família. Sempre alegre, brincalhão. Ele estava brincando com o filho. [...] A gente cresceu no interior brincando de salto, capoeira, fazia isso muito”, disse a prima à TV Anhanguera.\nO acidente aconteceu na noite de terça-feira (2), no Setor Novo Horizonte. Um bombeiro militar, que estava de folga, foi o primeiro a prestar socorros a Ronivon, ocasião em que fez manobras de ressuscitação, mas sem sucesso.