-BOMBEIROS FOLGA MORTAL POP (1.3346089)\nRonivon Almeida da Silva, de 39 anos, o homem que morreu ao dar um salto "mortal” em uma praça de Goiânia, foi socorrido após o acidente por um bombeiro que estava de folga. Uma câmera de monitoramento mostra o instante em que a vítima (de camisa azul) praticou a acrobacia no banco e caiu em cima do pescoço. Em seguida, pessoas se aglomeram ao perceberem a gravidade da situação, e o bombeiro aparece para prestar os primeiros socorros até a chegada da viatura (veja o vídeo acima).\nO acidente aconteceu na noite de terça-feira (2), no Setor Novo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Ronivon ainda apresentava sinais vitais, mas teve início de uma parada cardiorrespiratória. Contudo, mesmo com a aplicação da massagem cardíaca e dos atendimentos da viatura de suporte avançado com médico e enfermeiro, o homem não resistiu e morreu ainda no local.