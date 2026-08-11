Um homem que se passou por segundo-tenente do Corpo de Bombeiros para entrar no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, acompanhado por cinco adolescentes entre 12 e 14 anos, fechou acordo de não persecução penal (ANPP). Glezio Bruno Matias, de 47 anos, foi preso pela Polícia Penal de Goiás na tarde de 21 de fevereiro de 2025, após ser pego em flagrante portando documentos falsos, que usava para conseguir a autorização dos pais para guiar as crianças e ter acesso a várias instituições por meio de um programa que havia criado e que envolvia o nome da corporação. O acordo com a Justiça ocorreu em junho deste ano.\nO ANPP fechado entre a defesa e o Ministério Público de Goiás (MPGO) e aprovado pela Justiça estabeleceu como condição o pagamento de uma indenização no valor total de R$ 3.242, dividido em duas parcelas iguais de R$ 1.621. O dinheiro, que já foi integralmente pago, foi destinado à reforma do prédio da administração do Regimento de Cavalaria da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO).