Um homem foi preso suspeito de fingir o próprio sequestro para obter dinheiro de familiares, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O caso aconteceu na manhã deste domingo (22), em Águas Lindas de Goiás, na região do entorno do Distrito Federal.
A PCDF tomou conhecimento do caso após a mãe e a esposa do suspeito comparecerem à Delegacia de Brazlândia para noticiar um suposto sequestro. Segundo relataram, o homem estaria sendo mantido em cárcere privado e ameaçado de morte por conta de uma dívida relacionada ao tráfico de drogas.