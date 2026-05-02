Um homem suspeito de ameaçar de morte o ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência, Ronaldo Caiado (PSD), foi detido em Porto Velho, capital de Rondônia. Após ser levado à delegacia para o registro da ocorrência, o suspeito acabou sendo liberado. A ação fez parte de um trabalho integrado entre as polícias civis de Goiás e de Rondônia.\nO caso ocorreu na noite da última quinta-feira (30). Visto que o nome do suspeito não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele para pedir um posicionamento.\nA investigação teve início após a identificação de comentários agressivos no perfil oficial de Caiado no Instagram. Conforme os prints divulgados pela polícia, as mensagens continham referências ao uso de arma de fogo contra o político, o que caracteriza crime de ameaça. "Ninguém vai salvar a sua vida não Caiado. Eu dou tiro de revólver ou de pistola na cara de vocês todos aí", escreveu o suspeito em uma das mensagens.