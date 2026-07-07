-pop_arrastada_jataí.mp4 (1.3430476)\nO homem suspeito de arrastar uma criança de 4 anos em um bar em Jataí, na Região Sudoeste de Goiás, disse que estava salvando a menina de um suposto sequestro. O relato foi feito por um vigilante que estava no local no momento do crime, ocorrido na noite do último sábado (4). Conforme apuração da TV Anhanguera e de acordo com as imagens de câmeras de monitoramento, a garota aguardava o jantar sentada entre os pais, foi puxada (veja o vídeo acima).\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu contato com a sua defesa. De acordo com o vigilante, o homem aparentava estar sob efeito de álcool.\nVeja a matéria da TV Anhanguera: Homem que tentou sequestrar criança em Jataí é solto\nAo POPULAR, a Polícia Civil (PC) informou que fez um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do autor pelo crime de lesão corporal leve, o qual já foi finalizado e encaminhado ao Poder Judiciário. Ainda segundo os investigadores, durante o interrogatório, o suspeito optou por permanecer em silêncio.