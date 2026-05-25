-Violência em Niquelândia (1.3414207)\nUm homem suspeito de tentar matar a esposa e manter os três enteados em cárcere privado, em Niquelândia, no norte de Goiás, morreu em um confronto com a Polícia Militar (PM) na madrugada deste domingo (24). O caso foi atendido por equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE). (Assista acima o vídeo com o relato dos militares)\nA Polícia Científica confirmou a identidade do homem como Pedro Henrique Santana de Sousa. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Uruaçu, onde foram constatadas quatro perfurações por arma de fogo. O corpo já foi liberado para os familiares.\nDe acordo com o 18° Comando Regional da Polícia Militar (CRPM), Pedro Henrique mantinha a esposa e os filhos dela — duas crianças de 6 anos e uma de 3 — sob cárcere privado. A vítima relatou que, durante a noite, o homem levou a família para uma área de mata e ameaçou matar todos. A mulher conseguiu fugir e acionar a PM. Ao perceber a fuga, o suspeito roubou um carro para tentar escapar.