-POP_Homem_Preso_280826 (1.3449813)\nO homem identificado como Jamil Eduardo Marques Rezende, de 31 anos, foi preso na cidade de Uberlândia (MG), suspeito de atirar em uma mulher grávida, de 24, na porta de um prostíbulo (veja o vídeo acima). O crime aconteceu na madrugada do dia 7 de fevereiro deste ano, em Itumbiara, na região sul de Goiás.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do investigado até a última atualização desta matéria. Jamil era procurado pela Polícia Civil desde o dia 12 de fevereiro.\nInclusive, em março, o homem se tornou réu após a Justiça aceitar a denúncia oferecida pelo Ministério Público pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, por motivo torpe ou uso de meio que dificultou a defesa da vítima, e provocar aborto sem o consentimento da gestante. Conforme o MP, os crimes foram cometidos em concurso formal, ou seja, quando uma única ação resulta em dois ou mais delitos ao mesmo tempo.