-Vídeo do suspeito confessando o crime (1.3339908)\nO homem suspeito de matar o advogado Pedro Henrique Lopes Silva, de 38 anos, que desapareceu após um encontro com um cliente, foi preso em Mara Rosa, no norte goiano, na madrugada desta sexta-feira (21). Segundo a polícia, o suspeito fugia em uma motocicleta para o Tocantins. O suspeito confessou que matou o advogado com uma facada (veja no vídeo acima).\nAinda não há confirmação se o suspeito preso é o cliente que Pedro saiu para se encontrar. A reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito.\nA Polícia Civil de Goiás (PCGO) confirmou a prisão do suspeito, mas disse que não vai se manifestar por terem mais diligências sigilosas no caso.\nAinda conforme a polícia, os dois se conheceram por meio de uma namorada do suspeito. Pedro Henrique e o suspeito já haviam tido algumas discussões durante o período de amizade deles, conforme confessou o homem em vídeo divulgado pela polícia.