-VÍDEO (1.3424766)\nUm homem suspeito de tráfico de drogas agrediu e tentou pegar a arma de um policial durante uma operação, em São Simão, na região sudoeste do estado. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o suspeito acabou baleado e, após ser socorrido, foi preso (veja vídeo acima).\nO suspeito não teve o nome divulgado, por isso POPULAR não localizou a defesa, nem conseguiu atualizar o estado de saúde dele até a última atualização desta reportagem. A Polícia Civil informou que foi prestado atendimento médico ao homem, que não corre risco de morte. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de São Simão.\nForam apreendidas porções de drogas, dinheiro em espécie, um aparelho celular e uma motocicleta (Divulgação / Polícia Civil de Goiás)\nEmpresário morto após tentar denunciar agiota teve carro quebrado pelo suspeito, diz polícia