-VÍDEO: Homem vai à delegacia denunciar roubo, e polícia descobre que ele tinha perdido o dinheiro (1.3421414)\nUm homem procurou a Polícia Civil (PC) para denunciar um suposto roubo e o desaparecimento de mais de R$ 6 mil de sua conta bancária, em Itumbiara, no sul de Goiás. Mas, segundo a PC, as investigações apontaram que o crime nunca ocorreu e que o dinheiro havia sido gasto em plataformas de apostas online.\nComo o nome do homem não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu localizá-lo.\nSegundo a Polícia Civil (PC), o homem registrou um boletim de ocorrência afirmando que estava em um hotel e, ao sair para comer de madrugada, foi rendido por dois homens em uma moto. Ele alegou que a dupla roubou seu celular e exigiu as senhas das contas bancárias.\nÀ reportagem, o delegado Irineu Delta afirmou que as gravações contradisseram a versão apresentada pelo denunciante. As imagens foram divulgadas pela TV Anhanguera (Veja o vídeo no começo da matéria).