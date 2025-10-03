O montador Gilberto Pereira de Aragão, de 38 anos, se tornou réu no processo sobre a morte da aposentada Francisca Barrete de Araújo, de 65 anos, atropelada quando voltava de bicicleta da casa de uma neta pelo acostamento da GO-070, em Goianira, no começo da noite de 27 de julho. Gilberto vai responder por homicídio culposo (quando não há intenção), com o agravante de não ter prestado socorro. O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) também pede uma indenização de R$ 200 mil à família da vítima.\nA denúncia apresentada pelo MP-GO aponta que Gilberto perdeu o controle do carro, um Fiat Palio Fire Economy, ao mudar de faixa sem se atentar para as condições de tráfego, no sentido Goiânia–Goianira, saindo da pista e atingindo Francisca no acostamento. O montador chegou a parar o veículo mais à frente, desceu e foi até onde estava a vítima, mas, segundo o MP-GO, ao perceber as condições em que ela se encontrava, “imediatamente empreendeu fuga”. Gilberto se apresentou à Polícia Civil apenas três dias depois e não chegou a ser preso.