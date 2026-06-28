Um tatuador de 44 anos morreu após ser baleado dentro de casa em Sorriso (MT). Leandro Perboni, conhecido como Lia, foi encontrado pela polícia já morto. A polícia foi chamada após relatos de tiros no bairro Boa Esperança 1, na rua da Alegria, por volta das 14h de ontem.\nTrês homens chegaram ao imóvel e foram até o estúdio de tatuagem, que fica nos fundos. De acordo com a Polícia Militar, eles renderam o tatuador, fizeram uma chamada de vídeo no celular e, depois, arrastaram Leandro para a área externa, e atiraram nele.\nOutra pessoa que estava na casa também foi atingida e levada para uma unidade de saúde. Os policiais foram até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Zona Leste e constaram que a vítima teve um ferimento de tiro no abdômen, do lado direito, mas não corre risco de morte.\nApós os disparos, os suspeitos fugiram em um VW Gol preto. O veículo, segundo a PM, tinha um adesivo da empresa de transporte por aplicativo "Urbano 66". Não se sabe para qual direção teria seguido o carro.