Wagner Mota Pereira e Roberto Santos Alves, vítimas do césio 137, estão sem receber parte das indenizações que os condenados pelo acidente radiológico deveriam pagar a eles. Além disso, em ação judicial, eles reclamam da falta de correção inflacionária dos valores. Foram eles que encontraram o aparelho de radioterapia, que continha a substância, abandonado no lote do antigo Instituto Goiano de Radioterapia (IGR), em 1987, e sofreram graves consequências físicas e psicológicas por isso.\nEm fevereiro deste ano, o juiz substituto da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás, Rodrigo Calixto, determinou o bloqueio das contas dos condenados e ordenou que os valores fossem transferidos para Wagner e Roberto. O magistrado também mandou intimar os devedores para que comprovem se estão pagando regularmente a pensão.