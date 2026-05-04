Um jovem de 24 anos morreu após ser baleado na cabeça durante uma discussão por causa de pipa, no último domingo (3), no Residencial Arco-Íris, em Anápolis, na região central de Goiás. Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica (PCI), a confusão começou durante uma briga envolvendo linhas de pipa e terminou com disparos de arma de fogo contra Alexandre da Silva Oliveira. Dois homens foram presos suspeitos de participação no crime e um veículo usado na fuga foi apreendido, segundo informações da Companhia de Policiamento Especializado (CPE).\nO POPULAR tentou contato com o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis para obter detalhes sobre a dinâmica do caso e a identidade dos suspeitos presos, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria. Como os nomes dos envolvidos não foram divulgados, não foi possível localizar as defesas.