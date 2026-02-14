-VÍDEO: Vídeo atestado falso (1.3374538)\nDois homens, de 18 e 30 anos, foram presos suspeitos de integrar um esquema de venda de atestados médicos falsos em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Segundo a Polícia Militar, a dupla comercializava os documentos principalmente para o período de Carnaval, cobrando valores que variavam conforme a quantidade de dias solicitados.\nComo o nome dos envolvidos não foram divulgados, O POPULAR não pôde entrar em contato com a defesa para posicionamento.\nO caso aconteceu na tarde de quinta-feira (12). De acordo com informações da Polícia Militar ao POPULAR, a dupla cobrava R$ 50 por um atestado de um dia. Para dois dias, o valor subia para R$ 80. Segundo a corporação, quanto maior o período solicitado, mais caro ficava o documento falso\nAinda conforme a PM, os suspeitos planejavam intensificar as vendas durante o período de Carnaval. A negociação era feita por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, com o envio da foto do atestado falso ao comprador.