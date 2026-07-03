A disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo entre o Brasil e a Noruega, neste domingo (5), vai além da expectativa dos torcedores e também altera a rotina do comércio em Goiânia e na Região Metropolitana. Para acompanhar a partida, programada para as 17h, os shoppings da capital adotaram horários especiais.\nEm alguns empreendimentos, as praças de alimentação permanecerão abertas durante o jogo, enquanto outros terão fechamento facultativo ou reabrirão as operações após o apito final. Confira o funcionamento abaixo.\nLoja em Goiás cria camiseta com meme comparando Luísa Sonza ao jogador Haaland, e cantora posta foto usando a roupa\nBrasil nas oitavas: veja data, horário e local do próximo jogo da seleção na Copa\nCopa do Mundo e bets: veja como bloquear plataformas de apostas\nFlamboyant Shopping