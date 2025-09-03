Câmera foi encontrada na cozinha (Divulgação / Polícia Civil)\nDois hóspedes, de 49 e 31 anos, encontraram uma câmera escondida no formato de lâmpada dentro de uma casa alugada, em Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal (DF). A Polícia Civil investiga quem teria a colocado no local e por qual motivo. Inicialmente, o caso está sendo apurado como registro ou divulgação de imagens íntimas sem o consentimento da pessoa, segundo a PC.\nComo o dono da casa não foi identificado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele para que se posicionasse sobre o caso.\nAo POPULAR, o delegado responsável pelo caso, Tibério Martins, disse que os dois homens foram à delegacia no domingo (31) com fotos da câmera que estava instalada na cozinha da casa que eles alugaram por meio de uma plataforma online. Os turistas são de Brasília e estavam passeando pela cidade, segundo o investigador.