Fachada do Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), em Anápolis (Reprodução/Secretária Estadual de Saúde)\nA superlotação nas unidades de urgência e emergência de Goiás tem gerado uma sobrecarga, por conta disso, a Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO) informou que está sendo feito um 'revezamento' semanal das unidades. Os pacientes continuarão sendo encaminhados pela central, mas de acordo com a especialidade. A medida visa evitar o colapso total das unidades simultaneamente.\nO revezamento se estende para o Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) e para o Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (Heapa).\nVeja cenas da superlotação nos hospitais estaduais na TV Anhanguera : Hugo enfrenta superlotação e sobrecarrega funcionários