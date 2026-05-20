À esquerda, o casal Guilherme e Isamara; à direita, Yasmin e Cláudio. As famílias comemoraram juntos o aniversário de 4 anos dos meninos, em 2025 (Reprodução/Instagram Cláudio Alves)\nO Hospital da Mulher de Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia, acusado de trocar bebês, foi condenado a pagar R$ 1 milhão aos pais das duas crianças. Os filhos dos casais Guilherme Luiz de Souza e Isamara Cristina Mendanha e Cláudio Alves e Yasmin Kessia da Silva foram trocados após o nascimento, em 15 de outubro de 2021. A sentença cabe recurso.\nO advogado Salles Ferreira de Morais, que representa a unidade de saúde, pontuou ao POPULAR que ainda analisa o processo judicial. A decisão foi publicada no sábado (16). “Se for o caso, será apresentado o recurso cabível”, disse. Sobre o ocorrido, o defensor comentou se tratar de um caso excepcional.