-Hospital das Clínicas inaugura equipamento para radioterapia de câncer (1.3348470)
O Hospital das Clínicas inaugura, nesta segunda-feira (11), um novo equipamento para radioterapia contra o câncer. Segundo a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que administra a unidade, o Clinac CX é um acelerador linear utilizado no tratamento da doença (veja vídeo acima).
A assessoria de comunicação da Ebserh explicou que se trata de um equipamento moderno para atender pacientes com câncer no hospital, em Goiânia. "O HC tinha apenas quimioterapia e agora contará também com radioterapia", acrescentou a assessora.
O HC informou que a previsão de início dos atendimentos com o novo serviço é para o começo de janeiro de 2026.