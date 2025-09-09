O Hospital Estadual de Jataí Doutor Serafim de Carvalho (HEJ) realizou a primeira captação de múltiplos órgãos da unidade. O procedimento também foi a primeira doação registrada em Goiás durante a campanha Setembro Verde, voltada à conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos.\nA decisão da família de uma jovem de 22 anos, diagnosticada com morte encefálica, possibilitou a ação que aconteceu no último sábado (6). Foram captados coração, rins, fígado e córneas. Os órgãos serão destinados a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que aguardam na lista de espera por transplante.\nDoação de órgãos em Goiás\nUm balanço realizado nos meses de janeiro a agosto de 2025 e divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) mostrou que a captação dos órgãos é proveniente apenas com diagnóstico dos doadores por morte encefálica. Até a última atualização, 182 órgãos sólidos (rim, fígado, coração, pâncreas e pulmão) foram captados em Goiás.