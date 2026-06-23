O humorista e influenciador goiano Waldemar Neto Lobo Melo do Carmo,conhecido como Seu Waldemar, foi preso nesta terça-feira (23) no Paraguai, por não pagar pensão ao filho. A defesa do humorista disse ao produtor da TV Anhanguera Ramon Lacerda que Seu Waldemar deve ser transferido para Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Não há previsão de transferência para Goiânia, conforme apuração do repórter João Victor Guedes. O influenciador está atualmente morando no Paraguai e cursando Medicina.\nO POPULAR mostrou que Seu Waldemar teve a prisão decretada pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) referente aos últimos três meses de pensão alimentícia em atraso ao filho, de 6 anos, que somam mais de R$ 20 mil. No entanto, o pagamento não é feito desde março de 2025, segundo a advogada Flávia Aragão, que representa a mãe da criança, a influenciadora Samira Moura. Além disso, há outro processo judicial de bloqueio de bens de aproximadamente R$ 90 mil relacionado às despesas extras com a criança.