O humorista Waldemar Neto Lobo Melo do Carmo, conhecido como Seu Waldemar, foi preso nesta terça-feira (23) no Paraguai após ser localizado por meio de uma ação conjunta entre as polícias do Brasil e do país vizinho. Ele tinha um mandado de prisão em aberto desde novembro de 2025 por não pagamento de pensão alimentícia.\nEm entrevista ao jornal O POPULAR, a defesa do humorista afirmou que ele realizou pagamentos parciais da pensão dentro de suas possibilidades financeiras. Segundo o advogado Rumennigge Pires Dietz, houve alteração substancial de sua capacidade econômica em comparação com a época em que os alimentos foram fixados, quando ele exercia atividades profissionais que lhe proporcionavam renda significativamente superior à atual.\nDe acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), Seu Waldemar era considerado foragido da Justiça e foi encontrado na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. A prisão ocorreu após um trabalho de inteligência realizado por equipes da Polícia Paraguaia, da 2ª Delegacia de Polícia de Valparaíso de Goiás e da Polícia Federal.