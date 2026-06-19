-VÍDEO: ÍCARO DÁ VIOLA A MENINO (1.3424047)\nUm gesto que marcou a vida do jovem João Victor Ferreira Silva, de 13 anos, morador de Abadia de Goiás, na Região Metropolitana. Apaixonado por música desde pequeno, o garoto viralizou nas redes sociais ao aparecer em um vídeo tentando transformar um violão em uma viola caipira. A publicação chamou a atenção do cantor Ícaro, da dupla sertaneja Ícaro e Gilmar, que decidiu realizar o sonho do menino.\nA surpresa aconteceu na própria casa da família, na última sexta-feira (12). Ícaro foi pessoalmente entregar uma viola nova para João Victor, que ficou emocionado com o encontro. A mãe do garoto, Maria Dinalva Pereira, contou ao jornal O Popular que tudo aconteceu de forma inesperada.\n“Para nós foi uma surpresa muito grande. Eu não esperava receber alguém da grandeza do Ícaro na minha humilde residência. Também não imaginava que o vídeo do João Victor fosse viralizar e tomar essa proporção toda”, afirmou.