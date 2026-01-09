Maria Celina Peixoto Chein, de 82 anos, que foi vítima de um assalto seguido de atropelamento na terça-feira (6), na Avenida T-9, no Setor Vila Bela, em Goiânia,teve sua morte confirmada nesta quinta-feira (8). Após receber atendimento ainda no local da ocorrêncial, ela foi encaminhada em estado grave ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo). Na quarta-feira, pela tarde, familiares informaram que havia sido iniciado protocolo de morte cerebral da vítima.\nNo momento do crime, imagens de vídeo mostram que a idosa deixava uma agência lotérica para, então, entrar em seu automóvel. Nesse momento, ela foi surpreendida pelo suspeito, Marco Pereira Costa, de 39 anos, que já observava o carro do lado de fora.\nSuspeito de matar aposentada fez vários roubos perto da própria casa