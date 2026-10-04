-idosa_eleicao_2026.mp4 (1.3463914)\nUma idosa de 68 anos sofreu uma queda ao descer de uma motocicleta enquanto estacionava na porta do Colégio Estadual Edmilson de Souza Lemos, local de votação em Palmeiras de Goiás, no oeste goiano, neste domingo (4). Apesar do acidente, ela se levantou, foi caminhando até a sua seção eleitoral e registrou o voto antes de receber atendimento médico.\nPouco depois de votar, a mulher começou a se queixar de dores na região torácica da coluna. Diante disso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe prestou os primeiros socorros ainda no local e encaminhou a eleitora ao Hospital Municipal de Palmeiras de Goiás.\nEleição pode terminar no primeiro turno? Entenda regra\nEleitora morre após passar mal em fila de votação\nTroca de seções gera confusão em local de votação; veja locais que tiveram mudança