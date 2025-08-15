Idosa de 85 anos desapareceu após sair de casa sozinha em Anápolis (Arquivo Pessoal/Luis Amarante)\nMariana Machado Cirqueira Vale, de 85 anos, está desparecido desde a última quinta-feira (14), e a família dela pede ajuda para encontrá-la, em Anápolis. A idosa, idosa diagnosticada com Alzheimer, desapareceu após sair de casa sozinha por volta das 10h da manhã de quinta no bairro Calixtolândia e, até a tarde desta sexta-feira (15), continua sem ser localizada.\nMulher desaparece após sair de casa para encontro marcado em app de relacionamento\nHomem desaparece após sair para pescar, e família pede ajuda para conseguir informações; vídeo\nJovem desaparece ao sair de casa para trabalhar em Goiânia\nA família registrou Boletim de Ocorrência (B.O) nesta sexta-feira. Ao POPULAR, um neto da idosa disse que ela já desapareceu em outras três oportunidades, mas foi localizada. Por conta da condição de saúde dela, a família está preocupada e procura por informações que possam ajudar a encontrá-la.