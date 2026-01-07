-IDOSA ATROPELADA (1.3358181)\nUma idosa de 82 anos ficou gravemente ferida depois que um ladrão assaltou seu carro e a arrastou quando tentou sair do veículo, na avenida T-9, em Goiânia. (assista acima).\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito pois não teve o nome divulgado pela polícia.\nNo vídeo, é possível ver que a mulher entra no carro e, logo depois, um homem, que já observava o veículo do lado de fora, se aproxima, abre a porta e senta no banco do passageiro.\nAs imagens não mostram o que aconteceu no momento mas, logo depois, dois homens aparecem. Um deles abre a porta do passageiro, mas o suspeito consegue passar rapidamente para o banco do motorista A idosa consegue descer do automóvel, o suspeito acelera e foge com o carro.\nEm seguida, a idosa caiu no asfalto e acabou sendo atropelada pelo próprio veículo. A mulher foi atendida pelo Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o hospital.