Valdivino Gonçalves Pacheco, de 79 anos (Arquivo Pessoal / Kety Pires da Silva)\nUm idoso com Alzheimer desapareceu após sair de casa, no Parque Amazônia, em Goiânia. O idoso, que mora no bairro há mais de 50 anos, foi identificado como Valdivino Gonçalves Pacheco, de 79 anos. Segundo a ex-nora do idoso, Kety Pires da Silva, de 47 anos, ele foi visto pela última vez no posto Dona Santa, no setor Nova Suíça. Caso tenha informações sobre o paradeiro de Valdivino, entre em contato com o Grupo de Investigação de Desaparecidos (Gid) pelo contato: (62) 9 8406-4620.\nO idoso está desaparecido há nove dias. Segundo Kety Pires, essa foi a primeira vez que ele desapareceu. O caso aconteceu no dia 21 de julho, quando saiu da casa onde mora com a esposa, por volta das 10h.\nO idoso trabalhou ao longo da vida como jardineiro e tinha costume de andar pelo bairro e pelas imediações. Mesmo após a aposentadoria, Valdivino continuava trabalhando por conta própria. No entanto, há dois anos, após o diagnóstico da doença, ele passou a andar apenas acompanhado.