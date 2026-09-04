Jeremias Gonçalves da Costa, de 73 anos, foi encontrado com hematomas no rosto (Arquivo pessoal / Yago Costa)\nUm idoso com Alzheimer foi encontrado espancado na madrugada desta sexta-feira (4), em Goiânia, após desaparecer horas antes, segundo denúncia da família. Jeremias Gonçalves da Costa, de 73 anos, é morador do setor Leste Vila Nova e nunca havia desaparecido antes, conforme o relato do neto, Yago Costa, ao POPULAR.\nJeremias desapareceu por volta das 21h de quinta-feira (3). Segundo o neto, ele estava em um estabelecimento que costuma frequentar na região. Como não voltou para casa, os familiares começaram a procurá-lo pelos bairros próximos.\nAs buscas continuaram durante a noite e a família tentou ligar diversas vezes para Jeremias, mas o celular aparecia como desligado, de acordo com o neto. Por volta da 1h, o idoso atendeu a uma ligação e disse que estava às margens da BR-153, próximo a um hipermercado no setor Jardim Goiás, uma distância de aproximadamente 7 quilômetros de onde desapareceu.