Um idoso de 88 anos dado como morto no hospital apresentou sinais vitais durante o preparo do corpo em uma funerária em Presidente Bernardes, no interior de São Paulo. Ao perceberem que o homem estava se mexendo e respirando, os funcionários o levaram para um hospital, onde ele segue internado e estável.\nSegundo informações do boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pela Santa Casa de Presidente Bernardes, para onde o Serviço de Atendimento Médico de Emergência havia levado o idoso.\nMulher é confundida com irmã gêmea e presa no lugar dela\nIdoso sobrevive de doações após ter aposentadoria suspensa por ser dado como morto pela 2ª vez\nHomem diz que foi preso por engano após ter ordem de sobrenome trocada\nNo local, os agentes foram informados de que o homem, morador de Emilianópolis, havia sido levado na tarde de sábado (16) para a Santa Casa, onde a médica de plantão declarou óbito por "insuficiência respiratória". O nome da profissional não foi divulgado pela polícia.