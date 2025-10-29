-POP_AgressaoCrixas_291025 (1.3329962)\nUm idoso de 88 anos e o filho foram agredidos dentro de um escritório de advocacia ao tentarem renegociar uma dívida de mais de R$ 100 mil, em Nova Crixás, no norte de Goiás (assista ao vídeo acima). A Polícia Civil investiga o caso.\nComo o nome do agressor não foi divulgado pela polícia, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele até a última atualização dessa matéria. Nas imagens registradas pelas câmeras, é possível ver o agressor entrando no local e agredindo o filho do idoso e na sequência o idoso que ficou caído ao chão.\nDe acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu no dia 22 de outubro, quando, durante um encontro para renegociar uma dívida em um escritório no centro da cidade, o devedor chegou alterado e agrediu o filho do idoso. Ao tentar intervir, o idoso também foi agredido e caiu ao solo. Populares contiveram o agressor, de 48 anos, que fugiu em seguida.