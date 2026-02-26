-Vídeo: alagamento (1.3379025)\nO estrago causado pelas fortes chuvas em Jussara, na região noroeste do estado, mobilizou moradores e equipes de resgate. Em meio ao cenário de destruição causado pelas enchentes, um idoso precisou ser resgatado de barco depois que o transbordamento do córrego Água Limpa o atingiu. Ele e os cachorros foram salvos.\nUm vídeo registrado na cidade mostra o momento em que o idoso e seus cães de estimação são retirados de uma região completamente alagada por meio de um barco de resgate. À TV Anhanguera, o homem disse que não pensou que o nível da água fosse subir tanto.\nEu pensei que a água não vinha até aqui. Se não fosse o resgate nós tínhamos que ficar esperando, porque eu não ia tentar. A água estava correndo demais e eu sou fraco pra nadar, né?”, disse ele.\nChuva em Jussara deixou cerca de 500 pessoas desalojadas após alagamentos