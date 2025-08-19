Um idoso de 77 anos foi encontrado morto dentro de um abrigo de idosos que funcionava clandestinamente no Setor Hanashiro, em Caldas Novas, sul goiano. Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), o idoso apresentava múltiplos hematomas no rosto.\nComo o nome do abrigo não foi divulgado, a reportagem não conseguiu realizar contato com a defesa.\nO caso aconteceu no último domingo (17). Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o homem já estava sem vida quando o atendimento chegou, e além dos hematomas que apresentava no rosto, havia sinais de que a morte havia ocorrido horas antes da chegada do resgate.\nSegundo a PM, os policiais constataram durante a ocorrência que o imóvel era usado como asilo, mas não possuía alvará de funcionamento. Seis idosos ainda estavam no local.