- idoso_agredido_mara (1.3439774)\nUm idoso de 60 anos foi espancado por um homem, de 42, que dizia que a vítima usava um chapéu que pertencia ao pai dele, em Mara Rosa, no norte de Goiás. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o homem pega o chapéu do idoso, que estava na porta de um bar, e começa a fazer ameaças. Em seguida, ele dá uma rasteira na vítima, que cai no chão e bate a cabeça. A luta corporal continua, os dois caem no chão, e o idoso ainda recebe mais golpes, tendo a cabeça batida contra o asfalto (veja o vídeo acima).\nO suspeito foi preso em flagrante, mas foi solto após audiência de custódia realizada na quinta-feira (30). O defensor que o representou informou que foi nomeado apenas para atuar na audiência e optou por não se posicionar sobre o caso.\nO crime aconteceu por volta das 9h30 da última quarta-feira (29), em frente a um bar, na Rua Lafaiete Teixeira, esquina com a Avenida Presidente Dutra, no Centro da cidade.