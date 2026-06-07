Odilon Gonzaga dos Santos, de 77 anos, e a nora dele, Aline da Silva Souza, de 42, morreram após o carro em que estavam cair em uma ribanceira em Teresina de Goiás, informou o Corpo de Bombeiros de Goiás. Marcos Cezar Silva Santos, de 48, também estava no carro e sobreviveu. Ele foi socorrido com fraturas no tornozelo e no antebraço direito. A família havia desaparecido há três dias enquanto voltava de uma viagem à casa de familiares em Palmas, no Tocantins, para Formosa, no Entorno do Distrito Federal. A Polícia Civil investiga o caso.\nO carro tombou. Minha mãe continuou viva até ontem na parte da manhã. Meu padrasto conversava com ela e ela respondia. Quando foi à tarde, ela não estava mais respondendo, já tinha falecido. Ela e o sogro dela faleceram", disse Bruna Queiroz, filha de Aline ao POPULAR.