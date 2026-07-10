Um idoso de 84 anos morreu após ser atacado por um enxame de abelhas em Aragoiânia, na Região Metropolitana de Goiânia. Conforme apurado pela TV Anhanguera, João Lázaro Vieira, conhecido como Nenzico, sofreu cerca de 2 mil picadas. Nas redes sociais, um neto do idoso contou que o avô chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. A Polícia Civil investiga o caso.\nFoi uma notícia que pegou a gente de surpresa. A gente não esperava. Até porque meu avô é um homem saudável, todo mundo conhece, vê meu avô andando de bicicleta para cima e para baixo, trabalhando. Mas infelizmente um enxame de abelha acabou o atacando", disse o neto.\nNenzico foi atacado na quarta-feira (8), mas morreu no hospital na madrugada de quinta-feira (9). De acordo com o neto, o fato de o avô ter sido atacado no meio do mato e a demora em encontrá-lo fizeram com que a situação dele se agravasse. “A situação da saúde dele agravou muito. Ele foi levado para o hospital, [a equipe] tentou fazer de tudo, mas hoje ele veio a falecer”, contou.