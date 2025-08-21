-Atropelamento de idoso (1.3302808)\nUm idoso identificado pela Polícia Civil (PC) como Alcides Freire da Silva, de 79 anos, foi atropelado por um carro enquanto esperava em um ponto de ônibus de Aparecida de Goiânia. Ao POPULAR, a PC informou que investiga o caso.\nPor não ter o nome divulgado pela polícia, a reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito.\nCâmeras de segurança registraram o ocorrido. Alcides estava sentado no meio-fio da Avenida Circular, do setor Expansul, aguardando um ônibus do transporte coletivo passar, quando foi atingido por um carro. O idoso ficou caído na calçada e o motorista fugiu sem prestar socorro.\nMotorista de BMW é suspeito de atropelar catador com deficiência e fugir sem prestar socorro, diz polícia civil\nFuncionário de Gusttavo Lima morreu atropelado após sair da fazenda do cantor, diz polícia