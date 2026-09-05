- IDOSO_CAMINHAO_ANAPOLIS 3 (1.3452940)\nUm idoso identificado como Antônio Vieira Gouveia, de 63 anos, morreu atropelado por um caminhão que fazia uma manobra de marcha à ré, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Ao POPULAR, a família informou que a vítima estava indo almoçar após trabalhar quando foi atingida na calçada (veja o vídeo acima).\nPor não ter o nome revelado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do motorista para que ele pudesse se posicionar.\nO acidente aconteceu por volta das 14h de sexta-feira (4), na Rua Servidor Público, no setor Polocentro 1ª Etapa. Imagens de câmeras de segurança, obtidas pela TV Anhanguera, mostram o momento em que Antônio sobe uma rua enquanto um caminhão fazia uma manobra de marcha à ré. A vítima parece não perceber a aproximação do veículo e logo é atingida.